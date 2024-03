Sinner, quando può diventare numero 1 al mondo nella classifica Atp

Jannik Sinner sale al secondo posto della classifica mondiale Atp grazie al trionfo nel Masters 1000 di Miami , vinto in finale in due set contro il bulgaro Grigor Dimitrov . Da domani, con il consueto aggiornamento del lunedì del ranking Atp, il tennista altoatesino sarà ufficialmente nella top 2, scavalcando Alcaraz e piazzandosi alle spalle del mito Djokovic, saldamente primo in graduatoria. Alla luce di questo magnifico inizio di 2024 però Sinner, e non solo lui, sta iniziando a puntare la vetta, appannaggio del campione serbo, staccato di poco più di mille punti dal 22enne altoatesino.

Quando Sinner può diventare numero 1 Atp

Con l'arrivo della stagione sulla terra rossa, Sinner potrebbe diventare numero 1 del mondo già prima dell'estate: l'azzurro infatti ha molti meno punti da difendere, conquistati nello scorso anno, rispetto a Djokovic. Sono 585 i punti nel 2023 di Sinner in questa fase della stagione contro i 2.315 del serbo. Nelle prossime settimane sono in programma tre tornei Atp Masters 1000: Montecarlo dal 7 aprile (dove Sinner ha ottenuto 360 punti con la semifinale dello scorso anno), Madrid dal 24 aprile (l'altoatesino era assente nel 2023) e soprattutto gli Internazionali d’Italia a Roma dall'8 maggio (Sinner è reduce da un'eliminazione agli ottavi di finale al Foro Italico). Da tenere d'occhio anche il torneo Atp 500 di Barcellona (15-21 aprile), in cui Sinner dovrà difendere appena 90 punti. Se non prima, il sorpasso di Sinner su Djokovic potrebbe maturare al prossimo Roland Garros, in partenza il 26 maggio. Qui il 37enne serbo sarà chiamato a difendere i 2.000 punti del titolo 2023, mentre Sinner i soli 45 del ko al secondo turno.