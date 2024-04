Sinner, cena italiana dopo la vittoria a Miami: il menù a sorpresa

MIAMI (USA) - "Non sono un ragazzo da grandi festeggiamenti, mi basta una cena tranquilla con il mio team". Così, dopo la finale vinta contro Grigor Dimitrov sul cemento dell'Hard Rock Stadium, Jannik Sinner ha risposto nella conferenza stampa a chi gli ha chiesto come avrebbe celebrato il trionfo nel Masters 1000 di Miami .

Sinner al ristorante italiano dopo il trionfo a Miami

Una cena che il 22enne azzurro (nuovo numero 2 del ranking Atp) ha poi consumato al 'Forte dei Marmi', il solito ristorante italiano che lo ha accolto nel corso delle due settimane del torneo e noto per la sua pasta e per il gelato al pistacchio. Tanti anche lì i tifosi di Sinner, che non si è sottratto alle richieste di selfie e ha posato per una foto anche con Riccardo Silva, presidente del Miami Fc.