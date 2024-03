Sinner numero 2 nella classifica Atp: è record dopo la vittoria a Miami

ROMA - Nuovo balzo nella classifica mondiale per Jannik Sinner, che sale al numero 2 del mondo grazie al successo nella finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista altoatesino deve peraltro ringraziare proprio Dimitrov, battuto oggi nell'ultimo atto del torneo in Florida, perché è stato il bulgaro a eliminare nei quarti di finale di Miami Alcaraz, secondo in classifica fino a stasera. Da domani invece, come ogni lunedì, il ranking Atp si aggiornerà e Sinner diventerà il nuovo numero 2, scavalcando lo spagnolo alle spalle dell'eterno Djokovic.