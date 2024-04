Nadal e il vero motivo del forfait a Montecarlo: la rivelazione dello zio Toni

ROMA - Il forfait di Rafa Nadal a Montecarlo è arrivato un po’ a sorpresa. Niente Masters 1000 sulla terra rossa per lo spagnolo, che da tempo combatte contro diversi problemi fisici. Toni Nadal, ex allenatore e zio del campione ha parlato all'Agencia EFE e ha spiegato che i problemi del nipote riguardano principalmente il servizio: "Ha fastidi al servizio, per il resto nessun problema in allenamento. Rafa ha ben chiaro che deve ascoltare il proprio corpo e sapere quando è il momento giusto o meno per competere. Con il Roland Garros così vicino o si dà il 100% o è meglio non partecipare".