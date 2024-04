Nadal rinuncia al torneo di Montecarlo: la frase che allarma i tifosi

Nadal: "Non giocherò a Montecarlo"

Questo il messaggio condiviso, in spagnolo e in inglese, da Rafa Nadal: "Ciao a tutti. Questi sono momenti molto difficili per me, dal punto di vista sportivo. Purtroppo devo annunciare che non giocherò a Montecarlo. Il mio corpo semplicemente non me lo permette. E anche se sto lavorando sodo, facendo il massimo sforzo ogni giorno con tutta la volontà di giocare e competere di nuovo in tornei che sono stati molto importanti per me, la verità è che ad oggi non posso giocare. Non avete idea di quanto sia difficile per me non essere in grado di partecipare a questi eventi. L'unica cosa che posso fare è accettare questa situazione e cercare di guardare all'immediato futuro, mantenendo l'entusiasmo e la voglia di giocare. Grazie ancora a tutti, come sempre, per tutto il supporto e gli auguri!". In allegato un video di uno dei suoi intensi allenamenti.

Nadal, la lunga assenza allarma i tifosi

Un periodo da incubo per lo spagnolo, costretto all'ennesimo ritiro della stagione, iniziata bene con tre partite a Brisbane a gennaio. Poi il forfait agli Australian Open e a tutti i tornei successivi, giocando solo un'esibizione a Las Vegas con Carlos Alcaraz, prima di rinunciare anche ad Indian Wells. Ora si ritira anche da Montecarlo, dove ha vinto 11 volte.