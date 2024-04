Fognini-Sonego Atp Montecarlo: quando si gioca, a che ora e dove vedere il derby

MONTECARLO - Dall'eliminazione nei quarti di finale a Marrakech al derby per l'esordio Masters 1000 di Montecarlo, per Fognini e Sonego è già tempo di riprendere in mano la racchetta. Fabio è stato eliminato in Marocco da Kotov, Lorenzo invece è uscito sconfitto dall'incrocio con l'amico Berrettini e ora lo aspetta un altro derby. I due tennisti azzurri si sfideranno oggi (sabato 6 aprile) per la gara valida per le qualificazioni.