Berrettini-Carballes Baena, finale Atp Marrackech: quando si gioca, orario, dove vederla in tv

MARRAKECH (MAROCCO) - Un grande Matteo Berrettini va in finale nel torneo Atp di Marrakech. Sfiderà domenica 7 aprile Roberto Carballes Baena, numero 64 del ranking. Lo spagnolo ha battuto in semifinale Pavel Kotov per 6-4 6-2. Super invece l’azzurro, che ha vinto in rimonta con l’argentino Mariano Navone per (6-7 6-3 6-2)