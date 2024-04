Berrettini-Navone diretta: segui la semifinale dell'Atp Marrakech LIVE

MARRAKECH (MAROCCO) - Un anno e mezzo dopo l'ultima volta ( Napoli a ottobre 2022 ), Matteo Berrettini torna a disputare una semifinale del circuito Atp . Sulla terra rossa di Marrakech , il tennista romano - reduce dalla vittoria nel derby contro Sonego ai quarti - sogna l'approdo all' ultimo atto del torneo 250 : l'avversario è l'argentino Mariano Navone , n.60 del ranking e settimo favorito del seeding. Berrettini-Navone è la seconda sfida in programma sul campo centrale dopo Kotov-Carballes Baena : si gioca non prima delle ore 15:40 italiane . Segui la diretta del match .

16:10

Inizia il match tra Berrettini e Navone

L'azzurro subito al servizio.

16:06

Berrettini servirà per primo nel match

Navone ha vinto il sorteggio scegliendo di rispondere: al via il riscaldamento, poi si parte.

16:04

Berrettini e Navone entrano in campo

Matteo e Mariano fanno il loro ingresso sulla terra rossa del centrale di Marrakech. Ora il riscaldamento pre-partita e poi si parte con la seconda semifinale. In caso di vittoria, il tennista romano tornerebbe nei primi 100 giocatori del mondo.

15:53

Berrettini e Navone tra poco in campo

La seconda semifinale dell'Atp 250 di Marrakech tra l'azzurro e l'argentino andrà in scena non prima delle 16:05.

15:50

Atp Marrakech, Carballes Baena è il primo finalista. Tra poco Berrettini in campo!

Lo spagnolo supera il russo Kotov in due set (6-4, 6-2) dopo un'ora e 44' di partita e vola all'ultimo atto del torneo. Tra poco sarà il turno di Berrettini contro Navone.

15:45

Berrettini jr eliminato in semifinale a Barletta

Termina al penultimo atto l'avventura di Jacopo Berrettini, il fratello più piccolo di Matteo, al Challenger di Barletta. Il classe 1998 ha perso in due set contro il francese Harold Mayot con il punteggio di 6-3, 7-6 (3) dopo un'ora e 51' di partita.

15:33

Berrettini, attenzione a Navone

Il 23enne sudamericano è reduce da 11 vittorie nelle ultime 13 partite disputate. Una delle due sconfitte risale allo scorso 13 febbraio a Buenos Aires contro un tennista italiano, Luciano Darderi, nel primo turno del torneo argentino.

15:23

Berrettini, non solo Marrakech: sarà a Montecarlo per la quarta volta

Berrettini, in semifinale a Marrakech, ha intanto ricevuto una delle quattro wild card per il main draw del Masters 1000 di Montecarlo. Sarà in campo per la quarta volta nel Principato, dove l'anno scorso ha raggiunto gli ottavi di finale ma si è dovuto ritirare prima di giocare contro Rune. All'esordio sfiderà il serbo Miomir Kecmanovic, numero 50 Atp, che l'ha battuto a Indian Wells nel 2022 nell'unico precedente fra i due.

15:11

Atp Marrakech, Carballes Baena vince il primo set contro Kotov

Nella prima semifinale del torneo, lo spagnolo ha battuto 6-4 il russo nel primo parziale dopo 57' di gioco. Il 31enne di Tenerife è avanti anche di un break.

15:06

Berrettini-Navone, i precedenti

La sfida di Marrakech sarà un inedito assoluto tra Matteo e Mariano che in carriera non si sono mai incontrati prima d'ora. L'azzurro occupa attualmente il 135° posto del ranking Atp, l'argentino invece è il numero 60.

15:00

Atp Marrakech, Berrettini-Navone in tv e in streaming

La semifinale tra Berrettini e Navone a Marrakech andrà in scena sul campo centrale non prima delle 15:40 (ora italiana) sarà trasmessa in diretta tv da Sky, che la manderà in onda sul canale 203 (Sky Sport Tennis). Disponibile anche la diretta streaming, solo per abbonati, con Sky Go e NOW.

Campo centrale, Marrakech (Marocco)