Olimpiadi senza Berrettini e Sonego, l’ipotesi clamorosa che scuote il tennis

La situazione nel doppio

E per il doppio quale è la situazione? Ecco, qui si fanno dei calcoli diversi. Sonego potrebbe ottenere l’ingresso olimpico come doppista ma sarebbe sbagliato sottovalutare la forza della coppia Bolelli-Vavassori che in questa stagione ha conquistato una finale in Australia, la vittoria a Buenos Aires e una semifinale da urlo a Indian Wells. Inoltre sono terzi nella Race che conduce alle ATP Finals di Torino. La loro qualificazione olimpica, tuttavia, è in bilico. L'ammissione diretta è garantita soltanto ai Top 10 del ranking ATP di specialità e ad oggi Vavassori e Bolelli sono fuori anche dai primi 20 (24º e 26º per la precisione). Ed è complicato che riescano ad agganciare l'attuale numero 10 Neal Skupski che ha più di 2.000 punti di vantaggio al momento. E allora potrebbero crearsi le condizioni - in assenza di una qualificazione automatica - di un accordo tra la Federetnnis e il Coni per inserire Sonego e Berrettini al posto di Bolelli e Vavassori. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, però. Di certezze al momento non ce ne sono se non la doppia beffa alla quale andrebbero incontro Sonego e Berrettini in caso di esclusione olimpica. Soprattutto per Matteo sarebbe un disastro ripensando a quel forfait di tre anni fa quando fu costretto a saltare Tokyo per un infortunio dell'ultimo minuto, comunicato alla vigilia e quindi senza la possibilità di essere sostituito. La speranza è che per entrambi (tra l'altro molto amici) ci sia modo di conquistare il pass per l’ambitissimo biglietto per Parigi.