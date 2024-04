Djokovic promuove Sinner: “Lui numero 1? Ecco quando accadrà”

ROMA - Riecco Novak Djokovic , pronto a giocare il torneo di “casa”, il Masters 1000 di Montecarlo. Vive nel Principato da anni, i figli sono nati lì. Ha voglia di tornare a vincere per aprire al meglio la stagione sulla terra rossa. Niente Miami, ko a Indian Wells contro il nostro Luca Nardi. Ora un nuovo inizio: “Da questo torneo non mi aspetto niente visto come sto giocando quest’anno. Sto ricostruendo il mio tennis sulla terra con l’obiettivo di essere al picco della performance prima al Roland Garros e poi ai Giochi Olimpici”, le parole del fenomeno serbo. In ballo c’è anche il posto da numero 1 al mondo, con Sinner secondo dietro di 1015 punti.

Djokovic e la crescita di Sinner: le sue parole

"Sinner in questo momento è il migliore giocatore al mondo per distacco, senza alcun dubbio. Nel 2024 ha perso un solo match e ha mostrato miglioramenti straordinari in ogni settore. Jannik colpiva forte anche prima, la palla gli usciva alla perfezione sul lato del diritto come pure su quello del rovescio. Ma ad un certo punto, parlo degli ultimi 6 mesi, ha saputo essere più concreto, lasciarsi più margine e fare meno errori. Così ha cominciato a vincere e non si è più fermato. Sinner numero 1 è questione di settimane - ammette a Sky Sport - La classifica non è il mio obiettivo, quest'anno non ho in programma di giocare tornei e accumulare punti. La mia priorità è giocare al meglio nel blocco dal Roland Garros agli US Open, passando per Wimbledon e le Olimpiadi”.