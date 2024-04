Sinner gela l’inviato delle Iene a Montecarlo: “No, io con voi…”

MONTECARLO - Jannik Sinner sbarca a Montecarlo . Reduce dal trionfo al Masters 1000 di Miami, il campione azzurro e numero 2 del ranking mondiale è finalmente tornato in Europa . L'obiettivo del 22enne di San Candido? Arrivare al massimo della condizione in vista del torneo monegasco , che lo vedrà protagonista a partire dal secondo turno contro il vincente della sfida tra Sebastian Korda e Alejandro Fokina . Jannik si è allenato ieri (venerdì 5 aprile) sul Centrale del Country Club di Montecarlo raggiunto da Stefano Corti , inviato della trasmissione di Italia 1 'Le Iene' che ha invitato Sinner a giocare con lui a ping pong. La reazione dell'altoatesino ha sorpreso tutti : ecco perché.

Sinner gela Corti: "No, io con le Iene..."

L'inviato della celebre trasmissione di Italia 1 si avvicina al campione altoatesino proponendogli una sfida a ping pong: "Visto che sei iper-competitivo - sottolinea ironicamente Corti - abbiamo detto a tennis perdiamo sicuro… e allora tre colpi a ping pong?". Jannik, visibilmente infastidito, snobba l'inviato ma prima di imboccare la via degli spogliatoi gli rivolge una frase sorprendente: "No, no guarda… io con Le Iene…". Stefano Corti a quel punto insiste - "Nessuna domanda, solo tre palline veloci a ping pong, abbiamo la rete qui dentro" - ma Jannik cerca in tutti i modi di evitarlo, concedendosi serenamente e con la consueta disponibilità che lo contraddistingue alle foto con i tanti tifosi presenti all'uscita dal campo: "Devo fare il trattamento e dopo il trattamento è tardi", le parole di Sinner che chiude la conversazione con Stefano Corti particolarmente irritato.