Musetti al secondo turno dell'Atp Montecarlo: avversario, data, orario e dove vedere in tv

MONTECARLO - Debutto con vittoria per Lorenzo Musetti nel primo turno dell'Atp di Montecarlo, terzo Masters 1000 della stagione in corso sui campi in terra battuta del Principato. Il 22enne carrarino, n.24 del mondo, piega in due set lo statunitense Taylor Fritz, numero 13 del ranking nonché 13esima testa di serie del torneo, in due set: doppio 6-4 per l'azzurro in un'ora e 24 minuti di partita. Musetti stacca così il pass per il secondo turno (sedicesimi di finale): ecco chi sfiderà.