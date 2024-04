Montecarlo, Nardi entra nel tabellone: battuto Muller in rimonta

Luca Nardi supera le qualificazioni ed entra nel tabellone di Montecarlo, dove si svolgerà il terzo Masters 1000 della stagione. Qualificazione al main draw per il secondo anno consecutivo, con l'azzurro che ha superato l'ultimo turno battendo in rimonta il francese Alexandre Muller per 3-6, 6-4, 6-4.