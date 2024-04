Sinner calendario Montecarlo: sorteggio, avversari, quando gioca, programma

MONTECARLO - Jannik Sinner torna in Europa dopo il trionfo a Miami e si prepara al cambio di superficie. Giocherà infatti sulla terra rossa di Montecarlo , per il terzo Masters 1000 della stagione in programma dal 6 al 14 aprile. C'è da difendere la seconda posizione conquistata di recente, con l'altoatesino che debutterà come seconda testa di serie del torneo. Sinner ha ora scoperto il suo destino, con il sorteggio che delinea il suo percorso nel torneo.

Sinner, ecco chi sfiderà al debutto

Sinner usufruirà di un bye al primo turno, essendo una delle prime 8 teste di serie del tabellone. L'azzurro debutterà dunque al secondo turno, dove sfiderà il vincente tra Sebastian Korda e Alejandro Fokina.

Sinner, il possibile percorso

Al terzo turno invece potrebbe incontrare Bublik. Poi Sinner è stato inserito nel quarto insieme a Rune: possibile sfida con il danese dunque ai quarti di finale. Sempre ai quarti c'è il rischio di una sfida contro Matteo Berrettini. Infine l'altoatesino è stato inserito nella seconda metà del tabellone insieme a Medvedev. Questo significa che potrà incontrare il russo in una possibile semifinale, mentre dall'altra parte, e quindi possibili sfidanti in finale, ci sono Djokovic e Alcaraz.

Sinner a Montecarlo: il programma del torneo

Il Masters 1000 di Montecarlo inizierà sabato 6 aprile, con le qualificazioni che dureranno fino a domenica 7. Il primo turno del torneo sarà giocato dal 7 al 9, poi entreranno in gioco le prime 8 teste di serie giocando tra il 9 e 10. Gli ottavi sono in programma tra mercoledì 10 e giovedì 11. Venerdì 12 i quarti, sabato 13 le semifinali e concluderà il torneo la finale di domenica 14 aprile. Il torneo sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, e in diretta streaming su SkyGo, NOW Tv e Tennis TV.