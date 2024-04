Montecarlo, tocca a Nardi e Arnaldi: avversari, quando giocano e come vederli

Seconda giornata all'Atp di Montecarlo , terzo Masters 1000 della stagione in corso sui campi in terra battuta del Principato . Dopo la vittoria al debutto di Musetti , si preparano all'esordio altri due azzurri. Si tratta di Luca Nardi e Matteo Arnaldi , che giocheranno oggi nel primo turno.

Nardi e Arnaldi: gli avversari

Luca Nardi, entrato nel tabellone dalle qualificazioni, sarà il primo a scendere in campo e sfiderà il canadese Felix Auger Aliassime, numero 36 al mondo con il quale non ha nessun precedente in carriera. Poi sarà il turno di Matteo Arnaldi, che affronterà l'indiano Sumit Nagal, numero 95 del ranking ed entrato nel tabellone dalle qualificazioni.

Nardi e Arnaldi: quando giocano

La sfida tra Nardi e Auger Aliassime sarà la prima della giornata sul campo Ranieri III, in programma alle ore 11. Quella tra Arnaldi e Nagal sarà invece la seconda sfida sul campo dei principi: si giocherà dopo Evans-Ofner, in programma dalle ore 11.

Nardi e Arnaldi: come vederli in tv e streaming

I match di Nardi e Arnaldi saranno disponibili in diretta tv su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), e in diretta streaming su Sky Go e NOW.