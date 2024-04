Alcaraz shock, si ritira da Montecarlo: ripescato Sonego. Cos'è successo

MONTECARLO - Carlos Alcaraz annuncia il forfait all' Atp Montecarlo , terzo Masters 1000 stagionale sulla terra rossa del Principato. Il fuoriclasse spagnolo, complice un problema al braccio destro , saluta così in anticipo il torneo monegasco : il numero 3 al mondo, nonché terza testa di serie del tabellone, avrebbe esordito domani (mercoledì 10 aprile) al secondo turno contro il canadese Felix Auger-Aliassime .

Atp Montecarlo, Alcaraz annuncia il forfait sui social: "Ci vediamo l'anno prossimo"

"Ho lavorato a Montecarlo e ho cercato di recuperare fino all'ultimo minuto da un infortunio al pronatore rotondo del braccio destro, ma non è stato possibile e non posso giocare! Non vedevo davvero l'ora di giocare... Ci vediamo l'anno prossimo!", così il 20enne nativo di El Palmar sul proprio profilo X.

Atp Montecarlo, Alcaraz e il problema al braccio destro

Il fuoriclasse spagnolo, appena superato da Jannik Sinner al secondo posto del ranking mondiale dietro Novak Djokovic, in un video pubblicato dal giornalista sportivo Germán R. Abril sul proprio account X, appariva nella giornata di domenica 7 aprile con una vistosa fasciatura nella zona dell'avanbraccio destro. Tante smorfie e diverse risposte non perfette al suo allenatore Juan Carlos Ferrero e poi lo stop forzato alla seduta di allenamento.

Atp Montecarlo, Alcaraz ko: ripescato Sonego

Al posto di Carlos Alcaraz è stato ripescato Lorenzo Sonego, numero 57 Atp. Sconfitto all'ultimo turno delle qualificazioni, il tennista torinese è stato ripescato come lucky loser: debutterà direttamente al secondo turno contro il canadese Felix Auger-Aliassime, ex Top 10 oggi numero 35 del mondo. Sonego e Auger-Aliassime si sfideranno per la quarta volta in carriera sul circuto maggiore: il canadese ha vinto i primi due confronti, ad Amburgo 2020 e a Rotterdam 2023. L'azzurro ha invece vinto il confronto più recente a Dubai, sul duro outdoor, nel 2023.