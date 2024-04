Sinner numero 3 in classifica Atp: perché è sceso di una posizione? La spiegazione è paradossale

Guardi la classifica Atp aggiornata in tempo reale e ti prende un colpo: ma come, avevo lasciato Jannik Sinner secondo in classifica e ora, prima di debuttare a Montecarlo me lo ritrovo terzo? Come è possibile? Non è un abbaglio, tutt'altro. E' il tennis. E in questo sport è normale che a pochi giorni dal sorpasso su Carlos Alcaraz, ottenuto grazie al trionfo di Miami, l'azzurro si ritrovi giù di una posizione prima del debutto sulla terra rossa.

Il motivo è dentro il meccanismo stesso del regolamento del ranking Atp che prevede lo scarto dei punti ottenuti negli stessi tornei della passata stagione. Jannik in questo caso dovrà difendere almeno la semifinale conquistata nel 2023 (quando fu sconfitto da Rune). Per questo motivo il nostro fuoriclasse parte con uno svantaggio di 350 punti. Al contrario Alcaraz saltò l'appuntamento e, senza ancora essere sceso in campo, ha già ottenuto un +10 punti. Non ne prenderà altri, però, visto il suo ritiro a sorpresa. Sinner potrà quindi colmare il gap avanzando nei turni del torneo del Principato.

Quando Sinner può diventare n. 1 al mondo

Jannik Sinner e Novak Djokovic sono divisi da 1015 punti nel ranking Atp. Tanti, ma non un divario incolmabile. La freccia potrebbe essere inserita al Roland Garros. Prima del torneo francese entrambi hanno partecipato ad altre manifestazioni senza brillare più di tanto. Per questa ragione, i due tennisti non hanno nulla da perdere, ma solo punti da guadagnare da qui ai prossimi mesi. Lo scorso anno in Francia, Djokovic ha vinto la finale conquistando in totale 2000 punti, tanti da perdere e che permetterebbero a Sinner di farsi avanti nel ranking Atp. L'italiano, infatti, ne ha vinti solo 720 uscendo in semifinale col serbo. Un'occasione importante per celebrare un traguardo inimmaginabile.