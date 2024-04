Musetti-Djokovic Atp Montecarlo: quando si gioca e come vederla

Atp Montecarlo, Musetti-Djokovic: data e orario

La sfida tra Lorenzo Musetti e Djokovic, valida per gli ottavi dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo, andrà in scena giovedì 11 aprile sul campo centrale 'Rainier III' con orario ancora da definire (iI programma delle gare scatterà alle ore 11).

Atp Montecarlo, Musetti-Djokovic in tv e in streaming

La sfida tra Musetti e Djokovic sarà disponibile in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), e in diretta streaming su Sky Go e NOW. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Musetti-Djokovic: i precedenti

Sono quattro i precedenti tra Musetti e Djokovic, con l'azzurro riuscito a vincere solo una volta. È accaduto nell'ultimo incrocio tra i due proprio a Montecarlo, nei sedicesimi della passata edizione con Musetti vittorioso in tre set. Djokovic ha vinto invece le tre sfide precedenti: nei sedicesimi del Roland Garros 2021 e poi due volte nel 2022 (nei 32esimi a Dubai e poi nei quarti del Masters 1000 di Parigi).