Musetti, diretta Montecarlo: segui la sfida con Fils LIVE

MONTECARLO - Lorenzo Musetti mette nel mirino la qualificazione al terzo turno (ottavi di finale) dell' Atp Montecarlo , terzo Masters 1000 stagionale sui campi in terra rossa del Montecarlo Country Club . Il tennista carrarino, n.24 Atp e reduce dal successo al debutto contro lo statunitense Taylor Fritz , sfiderà il francese Arthur Fils , n.36 del mondo. Il match è il quarto in programma sul Court des Princes con inizio fissato non prima delle ore 18:30 . Segui la partita in diretta .

18:15

Musetti-Fils, confronto inedito

Non ci sono precedenti tra il tennista carrarino e quello francese. La sfida odierna nel Master 1000 di Montecarlo sarà il primo incontro ufficiale tra i due tennisti.

18:00

Atp Montecarlo, Musetti-Fils in tv e in streaming

Il match valido per il secondo turno (trentaduesimi di finale) del Masters 1000 monegasco tra Musetti e Fils sarà trasmesso in esclusiva tv da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming su Sky Go e NOW.

Court des Princes, Principato di Monaco