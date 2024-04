Musetti, il gesto dopo la vittoria contro Fils: indica con il dito il basso ventre e...

MONTECARLO - Dopo la vittoria al debutto contro lo statunitense Taylor Fritz è arrivato anche il bis per Lorenzo Musetti sulla terra rossa di Montecarlo , dove l'azzurro ha sconfitto anche il 19enne francese Arthur Fils nel secondo turno del Masters 1000 in corso nel Principato.

Musetti, il gesto dopo la vittoria con Fils a Montecarlo

Anche stavolta il 22enne carrarino ha vinto in due set (6-3, 7-5), mostrando solidità e lucidità nei momenti topici della sfida. Come nell'ultimo game del secondo parziale, come ha voluto sottolineare lui stesso dopo aver conquistato il punto della vittoria, indicando il suo basso ventre come a mostrare gli attributi. Quelli che serviranno ora agli ottavi contro quel Djokovic che Musetti ha battuto una volta sola, lo scorso anno nei sedicesimi proprio qui a Montecarlo.