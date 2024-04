Korda, rapina violenta a Montecarlo: rubato l'orologio da 300mila euro

MONTECARLO - Sebastian Korda non dimenticherà tanto facilmente l' Atp Montecarlo del 2024 . Il pesante rovescio contro Jannik Sinner al secondo turno del torneo, 1-6, 2-6 il finale, non è di certo la cosa più grave capitata al 23enne della Florida , vittima di un agguato a due giorni dall'inizio del torneo nel Principato .

Korda, che paura: violenta rapina a Montecarlo

Secondo le ricostruzioni dei media francesi, due malviventi hanno infatti teso una trappola al tennista americano: i due, per evitare di essere identificati, indossavano un casco appostandosi in cima a una scalinata che collega l'Avenida de Francia con l'Avenida de Varavilla, a pochi metri dai campi del Country Club dove si sta svolgendo il torneo monegasco. I malviventi hanno studiato minuziosamente i movimenti di Korda, conoscendo alla perfezione l'esatto momento in cui il classe 2000 sarebbe passato da quelle parti, andando così a colpo sicuro.

Korda, i dettagli del rapimento a Montecarlo

Nel giro di pochi attimi Korda è stato circondato e portato a terra, bloccato dai due sconosciuti: uno di loro lo ha tenuto fermo, l'altro gli ha invece sfilato l'orologio che portava al polso, un Richard Mille del valore di 300mila euro. Nella colluttazione, il tennista americano non ha riportato ferite ma solo una lieve commozione cerebrale. I ladri si sono poi dileguati a bordo di uno scooter per poi scappare con l'ingente bottino. Korda, smaltita la paura per l'aggressione, ha immediatamente presentato denuncia alle forze dell'ordine locali, increduli per l'accaduto.