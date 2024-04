Sinner-Korda diretta Atp Montecarlo: segui il match LIVE

MONTECARLO - Tutti gli occhi sul debutto di Sinner nel singolare dell' Atp di Montecarlo . Dopo essersi affacciato al torneo con il doppio con Sonego, Jannik si appresta a scendere di nuovo in campo sulla terra rossa del Principato per la sfida dei sedicesimi di finale contro lo statunitense Korda , numero 27 Atp. Segui in diretta il match...

12:18

Sonego breakkato, sotto 1-3 nel secondo set

Auger-Aliassime porta a casa il break e va avanti 3-1 su Sonego nel secondo set.

12:05

Popyrin vince il primo set. Attesa Sinner

Sullo stesso campo dove giocherà Sinner, il primo set va a Popyrin che batte 6-4 Rublev.

11:58

Sonego vince il primo set

Sonego si prende il primo set, 6-4 contro Auger-Aliassime.

11:50

Popyrin-Rublev 4-3, Sinner aspetta

Intanto Popyrin-Rublev sono 4-3 nel primo set, con un break a favore dell'australiano. Dopo di loro toccherà a Sinner, che nel frattempo aspetta.

11:40

Sonego-Auger Aliassime 3-4

Rimane in equilibrio il match di Sonego, sotto 4-3 nel primo set contro Auger-Aliassime. Adesso serve l'azzurro.

11:30

Perché Sinner è numero 3 Atp?

Jannik si ritrova al terzo posto del ranking, lui che è diventato numero 2, prima di debuttare a Montecarlo: vi spieghiamo il motivo. LEGGI TUTTO

11:20

Sonego in campo

È iniziata la sfida tra Sonego e Auger-Aliassime, per ora il risultato è di 1-1 nel primo set.

11:10

Prima di Sinner c'è Sonego

Non solo Sinner, prima di lui oggi scende in campo anche Sonego, ripescato dopo il ko di Alcaraz. Lorenzo sfiderà alle 11 Auger-Aliassime per provare a guadagnarsi gli ottavi di finale. LEGGI IL PROGRAMMA

11:00

A che ora gioca Sinner

La partita tra Sinner e Korda andrà in scena al Court Rainier III non prima delle 12:20: bisognerà aspettare la fine dell'incontro tra Popyrin e Rublev in programma alle 11. LEGGI TUTTO