Djokovic in semifinale a Montecarlo: anche De Minaur battuto in due set

MONTECARLO - Jannik Sinner stacca il pass per le semifinali del Masters 1000 di Montecarlo superando il danese Holger Rune in tre set e Nole Djokovic risponde. Anzi, rilancia visto che come era già accaduto contro il russo Roman Safiullin e contro l'azzurro Lorenzo Musetti il serbo numero uno del mondo ha piegato il 25enne australiano Alex De Minaur (n.11 Atp) senza perdere un set (7-5, 6-4).