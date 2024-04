Sinner-Rune diretta Atp Montecarlo: segui il match LIVE

MONTECARLO - Tutto pronto per i quarti di finale dell' Atp Montecarlo , terzo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa. Dopo aver battuto Struff Jannik Sinner scenderà in campo contro Holger Rune per un posto in semifinale . Segui la sfida in diretta...

Jannik Sinner termina il riscaldamento. L'azzurro ha completato la preparazione in vista della sfida contro Rune, in programa tra circa un'ora.

11:45

Sinner, il riscaldamento prima della sfida con Rune

Sinner tra poco meno di due ore scenderà in campo contro il danese. Intanto l'azzurro è impegnato in una sessione di allenamento per prepararsi al meglio alla sfida.

11:30

Sinner-Rune a Montecarlo: dove vederla in tv e in streaming

Il match dei quarti di finale del Masters 1000 monegasco tra Sinner e Rune sarà trasmesso in esclusiva tv da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà possibile seguire il match anche in streaming su Sky Go e NOW. Inoltre sarà disponibile una diretta testuale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Monte Carlo Country Club - Court Rainier III