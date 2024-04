Djokovic-Ruud Atp Montecarlo: data, orario e dove vederla in tv e in streaming

MONTECARLO - Altro 2-0 secco, è un Djokovic in grande forma quello visto fin qui a Montecarlo. E ora la semifinale dopo aver già battuto Safiullin, Musetti e ultimo in ordine di tempo De Minaur . Per l'australiano numero 11 Atp niente da fare, ko 7-5 6-4. Adesso per il serbo numero uno del mondo c'è la sfida al 25enne norvegese Casper Ruud (vincitore invece sul francese Ugo Humbert): chi passa va in finale nel Principato.

Djokovic-Ruud Atp Montecarlo: data e orario della semifinale

La sfida tra Nole Djokovic e Casper Ruud (n.10 Atp), valida per la semifinale dell'Atp di Montecarlo, andrà in scenda domani (sabato 13 aprile, non prima delle ore 15.30) sul campo Ranieri III (dopo l'altra semifinale tra Sinner e Tsitsipas).

Djokovic-Ruud Atp Montecarlo, dove vederla in tv e in streaming

La semifinale del Masters 1000 monegasco tra Djokovic e Ruud sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà possibile seguire il match anche in streaming su Sky Go e Now Tv e una diretta testuale sarà disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Djokovic-Ruud: tutti i precedenti

Sono cinque i precedenti tra Novak Djokovic e Casper Ruud, con il serbo numero uno del mondo che finora ha sempre sconfitto il 25enne norvegese (n.10 Atp). La prima vittoria in semifinale a Roma nel 2020, poi nel 2021 il bis nei gironi delle Notti Atp Finals. Due le vittorie di Nole nel 2022, in semifinale a Roma e nella finale delle Nitto Atp Finals, nella finale del Roland Garros 2023 infine l'ultima affermazione di Djokovic su Ruud che proverà ora a spezzare il tabù nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo.