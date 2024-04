Nadal vuole tornare in campo a tutti i costi: ecco cosa sta facendo

Nadal a Barcellona: cosa sta facendo

Il maiorchino è arrivato con largo anticipo a Barcellona e per tre giorni si è allenato insieme ad altri colleghi sulla terra rossa del 'Real Club Tenis': prima con il 29enne catalano David Jorda Sanchis (n.298 Atp), poi con il 23enne argentino Sebastian Baez (n.19 Atp) e infine con un altro spagnolo, il 24enne Alejandro Davidovich Fokina (n.29 Atp).

Le parole di Nadal prima dell'Atp 500 di Barcellona

"Sono entusiasta di essere qui - ha detto lo stesso Nadal nei giorni scorsi in attesa del sorteggio del torneo di Barcellona -Non vedo l'ora di provare a giocare. Non posso ancora confermare che ci sarò, ma lo spero. Vedremo". Lo spagnolo, la cui ultima apparizione in campo risale al 5 gennaio scorso quando perse contro l'australiano Jordan Thompson nei quarti a Brisbane, dovrebbe dunque essere inserito nel tabellone con la libertà di decidere il da farsi a ridosso del suo esordio nel torneo (che dovrebbe avvenire martedì 16 aprile).