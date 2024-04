Tsitsipas, che bufera dopo la vittoria contro Sinner: tutta colpa di un tweet sull'ambiente

Può un tweet innocente, che esalta le bellezze della terra e della natura, scatenare una bufera social? Può, soprattutto se a farlo è un tennista di fama mondiale come Tsitsipas, fresco vincitore del torneo di Montecarlo, dove in semifinale ha battuto Jannik Sinner: il greco ha scritto un pensiero su X in cui parla della natura e del Pianeta, ma gli utenti non l'hanno presa bene. Il motivo? Tsitsipas, come tutti gli sportivi di alto livello, prende aerei di continuo (anche privati), fa vacanze in mare in barche costosissime e non sembra, almeno come stile di vita, pensare così tanto alla salvaguardia della Terra. Ecco perché sui social in tanti gli hanno fatto notare, con foto a corredo, un atteggiamento non proprio coerente.