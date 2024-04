Sinner-Tsitsipas diretta Atp Montecarlo: segui la semifinale LIVE

12:15

Montecarlo, il programma della giornata

Sono previsti quattro incontri sul Court Ranieri III del Montecarlo Country Club. Il programma prevede in apertura la prima semifinale di doppio tra le coppie Vilegen-Gille contro Zeballos-Granollers, successivamente - non prima delle 13.30 - andranno in scena le due semifinali del torneo di singolare maschile: Sinner-Tsitsipas e - a seguire - Djkokovic-Ruud. in chiusura ci sarà l’altra semifinale del torneo di doppio maschile tra Arevalo-Pavic contro Zverev-Melo.

12:00

Sinner-Tsitsipas, il bilancio

I due tennisti si sono affrontati nel corso della loro carriera otto volte. Il greco si è imposto in cinque occasioni, l’italiano ha vinto gli altri tre incontri. Nel 2023 Jannik Sinner ha incrociato Stefano Tsitsipas tre volte, perdendo agli Australian Open, ma vincendo sia a Rotterdam che alle Nitto Atp Finals di Torino.

Montecarlo, Principato di Monaco