Nadal si scusa con Cobolli dopo una frase sgradevole urlata dagli spalti

Bel gesto di Rafa Nadal nei secondi conclusivi della sfida con Flavio Cobolli, valevole per i sedicesimi di finale del torneo di Barcellona. Lo spagnolo, in vantaggio 6-2, 5-3, era sul 40-15 e si apprestava a servire il primo match point, quando dagli spalti qualcuno ha lanciato un grido verso il tennista azzurro: "Arrivederci Flavio", si è sentito in maniera piuttosto chiara.