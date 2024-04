Sinner numero uno al mondo? Il grande obiettivo che si è messo in testa è un altro

L'obiettivo grandioso di Sinner

Un dato impressiona più degli altri: Jannik Sinner è talmente primo nella Race to Torino (la classifica verso le Finals) che ha la quasi già aritmetica certezza di parteciparci. Ad aprile. Una cosa mai vista dalle nostre parti. Al momento l’azzurro è migliore per distacco per quanto riguarda i punti guadagnati nel 2024 con 4300 (2990 punti in più di quel cannibale di Djokovic e 2600 più di Carlos Alcaraz) ed è lanciassimo verso la testa di serie numero uno nel torneo di fine anno. Non solo, se Jannik riuscisse nell’impresa (perché di questo si tratta, non dimentichiamolo mai) di diventare il numero uno del mondo dopo il Roland Garros - magari vincendolo -, a quel punto potrebbe presentarsi alle Olimpiadi in testa alla classifica ATP. Roba da fantascienza pura.