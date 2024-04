Nadal contro Djokovic al Roland Garros: il sogno è possibile, ecco perché

Nadal e Djokovic contro al Roland Garros?

Nadal, nonostante l'eliminazione al secondo turno dall'Atp di Barcellona per mano di De Minaur, è stato inserito nell'entry list del Roland Garros ma, non essendo testa di serie, potrebbe pescare al primo turno anche il numero 1 Djokovic per una partita dal grande fascino. Difficile, ma non impossibile. Quello che appare molto più complicato è proprio la presenza di Rafa al torneo: lo spagnolo ha ammesso di far fatica a giocare più di due ore e, considerando che i match del Roland Garros si giocano al meglio dei cinque set, la possibilità di vederlo in campo è ridotta. Starà a lui decidere. Magari ci regala un altro Slam, magari lo scontro con Nole.