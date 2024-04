Nadal da brividi, il commovente messaggio di addio a Barcellona

Il messaggio commovente di Nadal

Dopo aver riordinato le emozioni, Nadal ha scritto un commovente messaggio sui social. “Mi sono divertito ed ero felice di farlo su un campo e in un torneo speciale, un torneo classico e tradizionale del nostro circuito. Un luogo, un club, dove sono cresciuto come giocatore e dove ho trovato tante gioie. Tutto ha un inizio e una fine e mi è piaciuto giocarci più di una volta per via del titolo. Sono arrivato, ma è bello poter giocare sempre qui, anche oggi. Grazie mille per tutto Barcellona. Grazie mille!". Tantissimi i messaggi di apprezzamento tra cui quelli di altre leggende dello sport come l'amico di tante battaglie Rofer Federer e Lindsey Vonn.