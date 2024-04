Cobolli-Nadal diretta Atp Barcellona: segui la partita LIVE

Una giornata da ricordare per il 21enne Flavio Cobolli , che oggi (16 aprile, ore 16:40 circa) debutta nell'Atp 500 di Barcellona sfidando la leggenda Rafa Nadal, 37enne spagnolo che sulla terra rossa del 'Real Club de Tenis' (il cui campo centrale porta il suo nome) ha trionfato già 12 volte e torna a giocare dopo un'assenza per infortunio che durava dal 5 gennaio (battuto nei quarti a Brisbane da Jordan Thompson). Segui in diretta match, aggiornamenti e dichiarazioni...

17:03

Cobolli-Nadal 1-1: reazione dell'azzurro

Pronta reazione di Cobolli, che serve bene e lascia un solo punto a Nadal nel secondo game del primo set: risultato ora sull'1-1.

17:00

Cobolli-Nadal 0-1: Rafa parte bene

Il primo game di Nadal, che va sotto 0-30 ma poi rimonta Cobolli e si porta subito in vantaggio in questa sfida di primo turno all'Atp 500 di Barcellona.

16:56

Cobolli-Nadal: iniziato il match, Rafa serve per primo

Iniziata la sfida tra Flavio Cobolli e Rafa Nadal, valida per il primo turno dell'Atp 500 di Barcellona: a servire per primo è il 37enne spagnolo.

16:51

Cobolli e Nadal si scaldano in campo, ovazione per Rafa

Rafa Nadal e Flavio Cobolli sono entrati sul campo del centrale intitolato proprio al 37enne spagnolo, che qui all'Atp 500 di Barcellona ha già trionfato 12 volte. Ovazione del pubblico per il maiorchino, che ora si sta scaldando con il 21enne azzurro: tra poco inizierà il match di primo turno.

16:44

Cobolli e la sfida con Nadal: "Un sogno che si avvera"

Prima della sfida contro la leggenda Rafa Nadal, l'azzurro Flavio Cobolli ha voluto lanciare un messaggio ai suoi tifosi dai microfoni di Sky Sport: "Per me è un sogno che si avvera - ha detto il 21enne tennista nato a Firenze ma cresciuto a Roma -. Darò come sempre tutto me stesso per mettere in difficoltà Nadal. Seguitemi e speriamo che tutto vada nel migliore dei modi".

16:40

Arnaldi costretto a rincorrere: primo set a Baez

Falsa partenza per Matteo Arnaldi (n.40 Atp) nel primo turno dell'Atp 500 di Barcellona, con il 23enne ligure che sul campo 'Andres Gimeno' ha perso il primo set della sfida che lo vede opposto al coetaneo Sebastian Baez (n.19 Atp). Sotto di un break Arnaldi ha recuperato dal 3-5 al 5-5, ma ha poi ceduto nuovamente il servizio all'argentino che si è poi aggiudicato il parziale con il risultato di 7-5

16:35

Nakashima batte Rublev che si infuria: tra poco Cobolli-Nadal

Successo a sorpresa del 22enne Brandon Nakashima (n.87 Atp) che supera il secondo turno dell'Atp 500 di Barcellona battendo in due set (6-4, 7-6) il più quotato Andrey Rublev (n.8 Atp e seconda testa di serie del torneo). Seconda eliminazione al debutto di fila per il russo (dopo quella di Montecarlo dove è stato sconfitto da Popyrin), che alla fine del match si è lasciato andare a uno sfogo d'ira sfasciando la racchetta.

16:22

Arnaldi sotto di un break contro Baez

Sul campo 'Andres Gimeno' il 23enne ligure Matteo Arnaldi (n.40 Atp) è sotto di un break con il coetaneo argentino Sebastian Baez (n.19 Atp), che conduce 5-3 nel primo set del match di secondo turno sulla terra rossa dell'Atp 500 di Barcellona.

16:11

Cobolli-Nadal: si aspetta la fine di Nakashima-Rublev

Sale l'attesa per il ritorno in campo di Rafa Nadal, che sfiderà l'azzurro Flavio Cobolli nel primo turno dell'Atp 500 di Barcellona sulla terra rossa del centrale che porta il suo nome. La partita inizierà al termine di quella tra Nakashima e il russo Rublev, con lo statunitense che ha vinto il primo set 6-4 mentre nel secondo il risultato è sul 5-5.

15:55

Iniziata la partita tra Arnaldi e Baez

Iniziata intanto sul sul campo 'Andres Gimeno' il match di secondo turno tra il 23enne ligure Matteo Arnaldi (n.40 Atp) e il coetaneo argentino Sebastian Baez (n.19 Atp): avvio di primo set equilibrato con il risultato al momento sull'1-1.

15:49

Cobolli-Nadal, sfida inedita: nessun precedente tra i due

Sfida inedita tra Flavio Cobolli e Rafa Nadal: nessun precedente tra i due, pronti a sfidarsi tra poco nel primo turno dell'Atp 500 di Barcellona. Due challenger in bacheba (a Zara nel 2022 e a Lisbona nel 2023) ma nessun titolo nel circuito maggiore per il 21enne azzurro; 92 tornei conquistati (tra i quali 22 Slam) per il 37enne spagnolo, ex numero uno del mondo.

15:43

Cobolli-Nadal: ecco chi aspetta il vincitore al secondo turno

C'è già chi aspetta il vincitore del match tra Cobolli e Nadal nel secondo turno dell'Atp 500 di Barcellona: si tratta del 25enne australiano Alex de Minaur, n.11 Atp e quarta testa di serie del torneo catalano.

15:30

Non solo Cobolli: oggi in campo anche Arnaldi

Non c'è solo Flavio Cobolli (che sfiderà Rafa Nadal) a difendere i colori azzurri oggi sulla terra rossa dell'Atp di Barcellona: in campo anche il 23enne Matteo Arnaldi (n.40 Atp) che tra poco affronterà il coetaneo argentino Sebastian Baez (n.19 Atp) sul campo 'Andres Gimeno' nel match valido per il secondo turno (con il ligure che al debutto è stato agevolato dall'infortunio del francese Arthur Cazaux, ritiratosi sul 5-5 nel primo set).

15:20

Cobolli-Nadal: le parole di Rafa alla vigilia

Dopo alcuni giorni di allenamento e riflessione sui campi in terra rossa del 'Real Club de Tenis' di Barcellona alla fine Rafa Nadal ha deciso di tornare in campo. Ecco le parole pronunciate dal 37enne maiorchino alla viglia della sfida di primo turno contro l'azzurro Flavio Cobolli... (LEGGI TUTTO)

15:11

Cobolli-Nadal si gioca sul campo... 'Rafa Nadal'

Giocherà fuori casa in tutti i sensi Flavio Cobolli al suo debutto nell'Atp 500 Barcellona: il 21enne azzurro sfiderà al primo turno la leggenda spagnola Rafa Nadal sul campo centrale 'Real Club de Tenis' che è intitolato proprio al 37enne maiorchino già vincitore di 12 titoli sulla terra rossa del torneo catalano.

15:00

Cobolli-Nadal: dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Cobolli e Nadal valida per il primo turno dell'Atp 500 di Barcellona sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. Ecco dove... (TUTTI I DETTAGLI)

Real Club de Tenis, Barcellona (Spagna)