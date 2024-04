Nadal sfida Cobolli su un campo davvero particolare: l'assurda coincidenza

BARCELLONA (Spagna) - Rafa Nadal è tornato a casa, a Barcellona. La sua culla dopo Manacor. Oggi sfiderà Cobolli, 16 anni più giovane di lui, nel torneo che più degli altri è suo dato che l'ha vinto 12 volte in carriera. Tanto che gli organizzatori gli hanno consegnato il trofeo originale, non una replica, che al momento è esposto nel museo della Rafa Nadal Academy. Il tennista spagnolo è quindi pronto a rientrare a distanza di 103 dall'ultima partita (quarti di finale in Australia) giocando davanti al suo pubblico e dentro uno stadio particolare.