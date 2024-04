Pietrangeli: "Sinner è più forte, ma in Davis non mi può superare: ecco perché"

Non solo Adriano Panatta. Anche Nicola Pietrangeli ha parlato del momento di Jannik Sinner, salito alla posizione numero 2 al mondo dopo il successo di Miami. "Sinner è numero 2 solo per il computer, in realtà è già un numero 1. Per il ranking lo diventerà fra qualche mese ma oggi è nettamente lui il migliore. È il solito limite di queste classifiche che lasciano il tempo che trovano. Basti pensare a uno come Nadal scivolato non so quanto in basso: è ridicolo", ha detto la leggenda del tennis al Corriere della Sera, che in carriera è arrivata alla posizione numero 3. Pietrangeli è stato scavalcato da Sinner in assoluto, ma non c'è invidia: "Ci mancherebbe". In passato "ho solo detto che non gli basterebbero due vite per battere tutti i miei record ma solo perché sono sicuro che non possa raggiungere il mio numero di partite in Coppa Davis. È questione di matematica. Gli altri primati li supererà ed è giusto che sia così".