Ranking Wta, Paolini si conferma al 14º posto

Wta, la top 10 del ranking

La polacca Iga Swiatek si conferma in testa alla classifica Sta per la 21ª settimana consecutiva. Al secondo posto c’è Aryna Sabalenka, chiude il podio la statunitense Coco Gauff. Seguono Elena Rybakina, Jessia Pegula, e a tunisina Ons Jabeur al sesto posto. L’unica novità per quanto riguarda le posizioni di classifica riguarda quella di Maria Sakkari che guadagna due posizioni salendo al settimo posto. Ottava piazza per la cinese Zheng, al nono posto c’è la ceca Vondrousova, chiude la top 10 Jelena Ostapenko.