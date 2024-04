Panatta, la previsione su Sinner e la folle teoria sugli alieni. I social lo attaccano

Panatta e la teoria degli alieni su Sinner

Adriano Panatta, durante la puntata de "La telefonata", il podcast che fa insieme a Paolo Bertolucci, ha poi messo il focus su una teoria particolare su Sinner: "Io e Pietrangeli siamo ancora migliori di lui perché siamo umani. Lui invece no perché gli alieni anni fa hanno sbagliato rotta, sono atterrati sulla terra e hanno lasciato un baby alieno con i capelli rossi a San Candido a questi genitori fantastici e gli hanno chiesto di allevarlo e di farlo giocare a tennis. Un'altra teoria è che Elon Musk lo abbia creato di sana pianta usando l'intelligenza artificiale tanto è perfetto. Perché così un umano non può giocare, è evidente". Ancora: "Sinner è un incrocio tra un alieno e una macchina sparapalle che non sbaglia mai. Anche Djokovic è un giocatore che ormai faparte del passato perché il suo gioco è antico rispetto a Sinner. E lo stesso Federer al massimo della forma contro Sinner non si sarebbe trovato mica tanto bene...". Sui social Panatta è stato attaccato per alcune frasi. "Che fai gufi?", hanno scritto alcuni appassionati di tennis.