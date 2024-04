Sinner e l'errore del giornalista: "Numero 1 al mondo?". E Jannik scoppia a ridere

MIAMI - Sorrisi durante la conferenza stampa post finale di Jannik Sinner . Un giornalista ha chiesto al tennista azzurro: "Sei più felice per la vittoria del torneo di Miami o di essere diventato il numero 1 al mondo?". Un lapsus, chiaramente. Perché Sinner è salito alla posizione numero 2 del ranking dopo il successo contro Dimitrov, scavalcando in classifica Alcaraz .

Sinner protagonista anche in conferenza stampa

"Errore gratuito", è stata la risposta (in gergo tennistico) di Sinner al giornalista che aveva sbagliato. E giù risate. Poi è arrivata la risposta seria: "La cosa più importante è stata fare una bella prestazione, sia in semifinale che in finale. Essere il numero 2 è una cosa incredibile. Non avrei mai pensato di raggiungere questo traguardo, vengo da una famiglia normale, i miei genitori continuano a lavorare. Diciamo che lo sport è una cosa, la vita reale è un’altra cosa. Quindi sono molto felice di essere in questa posizione. Mi sto godendo ogni momento".