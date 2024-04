Nadal aveva ragione ad arrabbiarsi con Tsitsipas: come ha vissuto il ko con De Minaur

Nadal aveva ragione ad arrabbiarsi con Tsitsipas. Non poteva essere lui il favorito per il torneo di Barcellona. Non dopo una lunghissima assenza dai campi, non dopo un calvario così grande per via degli infortuni. Rafa sta tornando, e lo ha fatto vedere con il nostro Cobolli. Ma per parlare di rinascita è ancora presto. Step by step.