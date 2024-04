Nadal e la dura risposta a Tsitsipas in conferenza stampa a Barcellona

BARCELLONA (SPAGNA) - "Ha detto una cosa stupida". Non usa giri di parole Rafa Nadal per replicare a una frase di Stefanos Tsitsipas che proprio non sembrà essere andata giù al 37enne spagnolo, tornato in campo dopo 103 giorni di stop per infortunio spazzando via in due set il romano Flavio Cobolli nel primo turno dell' Atp 500 di Barcellona , dove lui ha già trionfato 12 volte e il campo centrale porta il suo nome .

Nadal e la dura risposta a Tsitsipas

Risalito fino alla settima posizione del ranking grazie al recente trionfo nel Masters 1000 di Montecarlo, dove in semifinale ha superato Jannik Sinner anche grazie a una clamorosa svista arbitrale, Tsitsipas ha indicato Nadal come il grande favorito sulla terra rossa di Barcellona. Ma Rafa non è per nulla d'accordo: "Sa che non sono il favorito. È stupido pensarlo - ha detto l'ex numero uno del mondo in conferenza stampa -. Suppongo che ci sia molto rispetto per quello che ho fatto in questo evento, ma tutti sanno che non sono più il favorito per la vittoria finale di un torneo".

Barcellona, esame De Minaur per Nadal

E intanto oggi (17 aprile) sulla terra rossa catalana Nadal è atteso dal match di secondo turno contro il 25enne australiano Alex De Minaur (n.11 Atp): "Non sarò il favorito - ha insistito lo spagnolo -, ma non è importante. Queste sono cose per la stampa, per me giocare contro un tennista di primissimo livello è una bella esperienza. Per me sarà un vero test e vedremo come risponderò".