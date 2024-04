Montecarlo, dopo il caso Sinner si corre ai ripari: l'annuncio ufficiale

Dopo il caso Sinner si cambia. Troppo grande l’errore su quella seconda battuta di Tsitsipas che ha inciso parecchio sul finale della semifinale del Masters 1000. E così dopo la figuraccia per la clamorosa “svista” arbitrale, a Montecarlo dalla prossima edizione si cambia registro: addio ai giudici di linea, arriva l’occhio di falco anche sui campi in terra rossa del Principato. A confermarlo è stato il direttore del torneo David Massey, in conferenza stampa: "Quello che è accaduto nel match tra Sinner e Tsitsipas è stato un incidente di percorso - le sue parole - un momento difficile che però fa parte del tennis da sempre. La componente arbitrale ha sempre avuto un ruolo e gli errori non sono mai stati del tutto eliminati. Detto questo, confermo che dal prossimo anno, salvo che l'ATP ci ripensi, il torneo non avrà più giudici di linea, adottando l'occhio di falco live anche qui sulla nostra terra battuta. Si tratta di un passo che l'ATP stessa considera decisivo nell'ottica di una migliore qualità complessiva del gioco".