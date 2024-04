Sinner, ora viene il bello: cosa cambia da oggi nella corsa al primo posto

Sinner, adesso viene il bello. Archiviato Montecarlo con l’amarezza per come è arrivata la sconfitta in semifinale con Tsitsipas, adesso l’altoatesino è pronto a lanciare davvero la corsa alla vetta del ranking Atp occupata da Djokovic. Grazie al forfait di Alcaraz, Sinner arrivando in semifinale è riuscito a conservare il secondo posto e tanto di più non si poteva fare in termini di classifica. Jannik a Montecarlo era quello che più aveva da perdere visto che doveva difendere 360 punti contro gli zero di Alcaraz (forfait anche l’anno scorso) e i 90 di Nole. Ora però la situazione si capovolge perché nei prossimi tornei sulla terra rossa Sinner dovrà difendere molti meno punti rispetto ai suoi rivali. Intanto il tennista italiano è già sicuro di conservare la seconda posizione almeno fino agli Internazionali di Roma.