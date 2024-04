Furia Medvedev, getta via la racchetta poi litiga con l’arbitro e provoca il pubblico

MONTECARLO - Medvedev ci ricasca di nuovo. Il tennista russo è stato ancora protagonista in negativo durante l'Atp di Montecarlo, dal quale è stato eliminato agli ottavi di finale , in anticipo rispetto alle aspettative. L'episodio chiave è avvenuto durante il secondo set contro Khachanov , quando ha concesso il break del 5-5 a causa dell'ottavo doppio fallo. Errori che l'hanno reso nervoso per l'intero arco della sfida sulla terra rossa del torneo francese.

Medvedev tra fischi e urla a Montecarlo

In quel momento il russo è diventato una furia perché si è lamentato con l'arbitro gridandogli "apri gli occhi" (un punto di penalità), inoltre si è alzato e l'ha guardato a muso duro con un un gesto di sfida e poi ha alzato il dito in direzione pubblico lo fischiava. Medvedev già nella giornata di ieri era andando fuori testa predendo a pugni la tenda e mandando un messaggio polemico verso la telecamera.

Cosa ha detto Medvedev all'arbitro

Medvedev non era contento di una chiamata di un giudice di linea e si è lamentato con l'arbitro. "Chi prenderà provvedimenti? Ieri la palla è uscita. E' stata chiamata. Questa palla è andata lì fuori - ha detto il russo - Chi si assumerà la responsabilità? Non è una mia responsabilità arbitrare le partite. È colpa di questo ragazzo con gli occhiali. Non ha bisogno degli occhiali perché non vede niente. Perché? È il secondo giorno consecutivo. Apri gli occhi. Apri i tuoi dannati occhi. Fai qualcosa. È fuori."