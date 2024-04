Medvedev eliminato a Montecarlo, niente possibile incrocio con Sinner in semifinale

MONTECARLO - Si interrompe agli ottavi di finale la corsa di Daniil Medvedev all'Atp Montecarlo. Il russo, quarta testa di serie del torneo, cede in due set (3-6, 5-7) contro il connazionale Karen Khachanov che stacca il pass per i quarti. Svanisce così per il 28enne moscovita (furioso nel finale di partita) la possibilità di sfidare Jannik Sinner in quella che è diventata ormai una 'classica' del tennis mondiale. Per raggiungere il penultimo atto del torneo, il russo avrebbe infatti dovuto eliminare Khachanov e battere, in un eventuale quarto, il vincente del confronto tra il tedesco Alexander Zverev e il greco Stefanos Tsitsipas. Jannik invece può ancora raggiungere le semifinali: sul cammino dell'altoatesino ci sono il tedesco Jan-Lennard Struff, il bulgaro Grigor Dimitrov (ha eliminato agli ottavi il serbo Miomir Kecmanovic 6-4, 6-3) e il vincente della sfida tra il danese Holger Rune e l'indiano Sumit Nagal.