Pietrangeli: "Sinner numero 1 al mondo? Non lo è per un motivo". E Berrettini...

ROMA - C’era anche Nicola Pietrangeli alla presentazione degli Internazionali d’Italia nella magica cornice del Colosseo. E l’ex campione del tennis italiano, a margine della conferenza, ha parlato di Sinner e di Berrettini: “Spero sempre che Berrettini possa tornare anche all’80% di come giocava prima. E allora non ce ne sarà per nessuno, l’Italia diventerà imbattibile su qualsiasi superficie”, le sue parole raccolte da Sky Sport.

Pietrangeli e Sinner numero 1 al mondo: le sue parole

“Basta vedere i risultati, non voglio fare il tifoso. Sinner numero uno? Lo è già. Ufficialmente non lo è per una questione di numeri, di computer, che secondo me è una cosa sbagliata. Ma funziona così. Djokovic qualche punto in più ce l’ha ancora, vediamo come giocherà a Roma. Ne parliamo l’anno prossimo, Jannik può aspettare ancora”.