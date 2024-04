Internazionali d'Italia 2024, presentazione al Colosseo: rivivi la diretta

ROMA - È scattato il conto alla rovescia finale in vista dell' 81ª edizione degli Internazionali d'Italia . Oggi (23 aprile) è andata in scena al Colosseo la presentazione del Masters 1000 di Roma in programma dal 6 al 19 maggio sulla terra rossa del Foro Italico. Rivivi la diretta della conferenza stampa...

Internazionali d'Italia, caccia a nuovi record di incasso

Seguendo il trend di crescita che ha contraddistinto il torneo negli ultimi venti anni, anche questa edizione degli Internazionali punta a polverizzare i record stabiliti da quella precedente, che aveva generato un impatto economico totale di quasi mezzo miliardo di euro. Un obiettivo ambizioso ma alla portata, in considerazione degli incredibili dati già registrati dalla sola biglietteria, con la prevendita ancora in corso: ad oggi, infatti, i tagliandi venduti sono 200.249 con un incasso di 21.968.623,20 euro, di fatto poco inferiore a quello totale registrato nel 2023 che è stato di 22.459.508,80 euro. Questi i dati comunicati nella conferenza stampa terminata da poco.

Internazionali d'Italia, aumentano i montepremi: le cifre

In questa 81ª edizione degli Internazionali d'Italia aumenterà il montepremi, soprattutto sul fronte Wta: quello messo in palio dal torneo maschile ammonterà a 9.094.379 euro mentre quello femminile (nell’ambito di un percorso che in poco tempo porterà all’equal prize money) arriverà a 4.791.105 euro, quindi ben 1,2 milioni in più rispetto a quello 2023.

Internazionali d'Italia, la copertura televisiva

La Rai offrirà in chiaro 12 match degli Internazionali BNL d’Italia. Il tutto in esclusiva free to air, in simulcast con Sky e NOW, con diritti multipiattaforma (radio, web). L'offerta Rai per gli Internazionali d'Italia prevede la messa in onda di undici match del singolare maschile (uno al giorno), compresa la finale. Sarà trasmessa anche un'altra finale, ancora da decidere, fra quella del singolare femminile e di doppio maschile o femminile.

Il sindaco Gualtieri: "Roma fiera degli Internazionali"

Ha preso la parola anche Roberto Gualtieri, sindaco di Roma: "Gli Internazionali BNL d'Italia hanno sempre rappresentato una vetrina di grande prestigio sportivo per Roma e siamo fieri come amministrazione che questo grande appuntamento internazionale sia riuscito negli ultimi anni ad accrescere sempre più il suo peso e la sua autorevolezza nel panorama del grande tennis mondiale, anche grazie alla passione che la città riversa sul torneo del Foro Italico. Questa 81esima edizione - ha sottolineato il primo cittadino - sarà un’altra cavalcata indimenticabile e i numeri dei biglietti già venduti lo confermano, anche per la presenza dei nostri campioni azzurri, dal nostro grande numero uno Jannik Sinner agli altri componenti della squadra vincitrice della Coppa Davis. Imperdibile sarà l'appuntamento di Piazza del Popolo, dove si disputeranno partite di prequalificazione ed esibizioni: qui gli appassionati e i più piccoli potranno assistere gratuitamente agli incontri, regalandosi una giornata indimenticabile nel cuore della città. Roma è pronta ad accogliere le migliaia e migliaia di tifosi che verranno a seguire il torneo che, ne sono certo, regalerà agli amanti di questo meraviglioso sport emozioni uniche”.

Binaghi assegna le wild card: ecco a chi andranno

Binaghi ha annunciato i nomi delle tenniste e dei tennisti a cui andranno le wild card per partecipare agli Internazionali d'Italia: "Nel femminile andranno a Trevisan, Errani, Stefanini, Pedone, Brancaccio e alla giovane Paoletti mentre per quanto riguarda le qualificazioni le assegneremo ad Ambrosio, Pigato, Rocchetti e Ruggeri. Nel maschile invece - ha aggiunto il presidente federale - le wild card andranno a Berrettini il cui rientro ci riempie di gioia, a un grande giocatore del nostro tennis recente come Fognini, poi a Gigante e a Zeppieri e infine a Vavassori, finalista in doppio agli Australian Open. Per le qualificazioni le daremo invece a Maestrelli, Passaro e Vincent Ruggeri. Se Berrettini entrerà in tabellone con il ranking protetto daremo la sua wild card a Napolitano".

Internazionali d'Italia, iniziata la conferenza: parla Binaghi

Iniziata al Colosseo la conferenza stampa di presentazione degli Internazionali d'Italia. Il primo a parlare è Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel: "Ringraziamo il sindaco Gualtieri per averci consentito di portare il tennis a Piazza del Popolo. Anche quest'anno - ha sottolineato Binaghi - supereremo il record di incassi e la biglietteria è lo specchio del valore che si riesce a creare".

Internazionali d'Italia, prevendita da record

Da record l'andamento della prevendita per gli Internazionali d'Italia 2024. Già esauriti anche i biglietti per la finale femminile di sabato 18 maggio sul Centrale (che può contenere 10.300 spettatori), dopo quelli per la finale maschile di domenica 19 già introvabili da qualche settimana

Internazionali d'Italia, la presentazione al Colosseo

Scenario suggestivo per la presentazione dell'81ª edizione degli Internazionali d'Italia di tennis, in scena al Colosseo.

Sinner numero uno già a Roma se... Le possibili combinazioni

Attuale numero 2 del mondo dopo il recente sorpasso su Carlos Alcaraz, Jannik Sinner potrebbe superare Nole Djokovic e diventare il nuovo numero uno del ranking Atp già sulla terra rossa del Foro Italico durante gli Internazionali d'Italia. Ecco come... (APPROFONDISCI)

Internazionali d'Italia 2024, si alza il sipario

Attesa per la conferenza stampa di presentazione degli Internazionali d'Italia, giunti alla loro 81ª edizione.

