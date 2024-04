Sinner numero uno già a Roma se... Le possibili combinazioni

Sinner numero uno al mondo già a Roma ? Un sogno, un’impresa che ora diventa possibile. La rinuncia di Djokovic al torneo Masters 1000 di Madrid apre scenari impensabili. Vediamo la situazione nel dettaglio. Djokovic non perderà nessun punto con la rinuncia a Madrid visto che non ha partecipato nemmeno lo scorso anno, ma non potrà nemmeno guadagnarne. La differenza tra Nole e Jannik attualmente è di 1330 punti. Il serbo, nell’aggiornamento del 22 aprile si troverà in vetta con 9.990 punti , seguito dall’altoatesino a quota 8,660.

Sinner numero uno a Roma: ecco come

Fino al Roland Garros il numero due al mondo dovrà difendere solo 135 punti, mentre Djokovic ben 2180. Sinner, come dicevamo, può diventare numero uno già a Roma. Per farlo deve fare almeno 1240 punti in più di Nole nei due tornei Masters 1000 sulla terra rossa. Jannik può riuscirci con una vittoria e una semifinale, oppure con due finali, a patto che Djokovic esca di scena abbastanza presto agli internazionali. Nole ha già detto che Sinner sarà numero uno al mondo, è solo questione di tempo.

Sinner numero uno, le possibili combinazioni

Vince sia a Madrid che a Roma. È numero uno a prescindere dai risultati di Djokovic



Arriva in semifinale a Madrid, vince a Roma e Djokovic non supera gli ottavi



Arriva in finale a Madrid e a Roma, Djokovic non supera il terzo turno



Arriva in finale a Madrid, vince a Roma e Djokovic non arriva in finale



Vince a Madrid, arriva in semifinale a Roma e Djokovic si ferma prima degli ottavi



Vince a Madrid, arriva in finale a Roma e Djokovic arriva massimo in semifinale