Binaghi: "Sinner è il più forte al mondo. Il tennis supererà il calcio"

Binaghi: "Generazione straordinaria ma non è sempre stato così"

"Abbiamo una generazione di ragazzi straordinaria - le parole del presidente -, capitanata da Sinner, oggi n.2 del mondo, ma n.1 della race verso Torino. In sostanza abbiamo il giocatore più forte al mondo. L'audience di quando gioca Jannik è superiore a quella della nazionale di calcio. L'audience Rai della finale di Coppa Davis è stata del 36%, praticamente 1 italiano su 3 era sintonizzato per la Davis. Quest'anno raggiungeremo il milione di tesserati e solo il calcio ne ha di più con 1 milione e 400. Siamo lo sport che è cresciuto di più negli ultimi 20 anni e che è destinato a diventare il più popolare che c'è in Italia. Ma non è sempre stato così, quando siamo arrivati l'allora presidente del Coni Petrucci definiva la federazione il disastro dello sport italiano. Il tennis era in via di estinzione".