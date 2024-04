Badosa shock: "Potrei non giocare più a tennis". Tsitsipas preoccupato

Badosa shock: "Potrei non giocare più"

Dopo l'incredibile trionfo nel Wta1000 di Indian Wells nel 2021, che l'ha portata al secondo posto del ranking, è iniziato un lento declico con una frattura da stress sulla schiena. “Penso che ciò che mi fa combattere ogni giorno è l’amore che ho per questo sport - le parole di Badosa -. Ho sempre avuto questo obiettivo: essere una delle migliori al mondo, vincere tornei e affrontare grandi avversarie. Ecco perché sono qui. Dopo aver esaminato alcuni miei esami a marzo a Indian Wells, i medici mi hanno detto che è complicato proseguire la carriera. Dopo che li ho pregati di darmi una soluzione, mi hanno consigliato di fare iniezioni regolari di cortisone. Mi hanno detto che è l’unica via se voglio continuare per qualche anno. Qualche anno? Gli ho detto che ne ho 26. È stata davvero dura. Comunque, le iniezioni funzionano. Il dolore c’è e ci sono volte che non riesco a sopportarlo. Per me, poter giocare altri tre o quattro anni sarebbe fantastico”. Una situazione complicata per lei e per il fidanzato e collega Tsitsipas, che aveva recentemente parlato dell'infortunio della fidanzata.