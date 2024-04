Il terribile momento di Tsitsipas con Paula Badosa: "La gente non capisce..."

Stefanos Tsitsipas è tornato alla grande nel tennis che conta. Dopo l'infortunio e il periodo di riabilitazione, il campione greco ha trionfato all'Atp di Montecarlo superando Sinner in semifinale ( con tanto di coda lunga di polemiche ) e battendo Ruud in finale . Ora che il peggio sembra passato, il numero 8 al mondo ha confessato alcuni terribili momenti trascorsi, anche in seguito all'infortunio subito dalla compagna e collega Paula Badosa . "Paula ha avuto un grave infortunio alla schiena - ha spiegato a Tennis Channel - La gente non capisce i momenti difficili che ha attraversato". Tsitsipas e Badosa hanno avuto simili problemi alla schiena, con il greco che costretto a ritirarsi dalle ATP Finals a novembre, cinque mesi dopo la spagnola.

Tsitsipas racconta l'inferno di Paula Badosa

Scivolata al 99esimo posto in classifica Wta, finalmente Paula Badosa sta iniziando a riprendersi ma continua ad avere difficoltà. "Ora sta molto meglio - ha raccontato Tsitsipas, suo compagno anche nella vita - Sono sempre stato lì per lei, ovviamente, osservando i suoi progressi e vedendo come si evolve e migliora". "Lei ha avuto un infortunio molto più grave del mio. E attraversare queste difficoltà e vederla soffrire così tanto mi ha fatto soffrire ancora di più, trovandomi in una situazione simile mesi dopo". "Ora sento che la sua forma fisica è tornata. Sento che sta migliorando di nuovo il suo gioco. Non ho motivo di credere che non sarà solo allo stesso livello di prima, ma anche migliore. La fame c'è. Ha giocato poco e non ho mai visto Paula più affamata e più determinata a scendere in campo e a fare grandi cose", ha concluso.